Waarde Britse pond naar laagterecord ten opzichte van dollar

CBS: supermark­ten verdienen steeds meer met duurzaam voedsel

Supermarkten verdienen meer aan voeding met een duurzaamheidskeurmerk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. In 2021 was 22 procent van de supermarktomzet afkomstig van duurzaam eten, tegenover 19 procent in het jaar daarvoor. In 2013 ging het nog om 8 procent van de verkochte producten met een duurzaamheidskeurmerk.

19 september