Waarom de Action goedkoper is dan concurrenten: ‘We doen aan gigantische inkoopvolumes’

met video De lijnen zijn kort tussen ASML en Veldhoven: ‘Maar ze lopen hier niet binnen een halfuur met de vergunning naar buiten’

VELDHOVEN – Nu er aan de onstuimige groei van ASML maar geen einde lijkt te komen, begint het in Veldhoven her en der te schuren. Hoe gaat het kleine Veldhoven om met zo’n economische reus binnen de gemeentegrenzen? ,,Het is in elk geval zeker geen kwestie van u vraagt, wij draaien.”

10 november