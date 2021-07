Waarom Nederlandse bedrijven geen zaken willen doen met China: 'Gemiste kans’

Het verhaal wil dat koning Willem-Alexander zes jaar geleden tijdens een handelsmissie in China, een onderhoud had met Alibaba-oprichter Jack Ma en hem overtuigde voor Nederland te kiezen in de zoektocht naar een nieuw onderkomen in West-Europa. De Chinese webreus (in ons land vooral bekend van webshop AliExpress) opende precies vijf jaar geleden een kantoor in Amsterdam. Het probeert sindsdien Nederlandse ondernemers over te streep te trekken door via de verkoopplatforms van Alibaba (marktplaatsen Tmall en Tmall Global) producten naar het Aziatische land te exporteren.