Waarom Trump een bloedhekel heeft aan Amazon (en de webreus miljarden zag verdampen)

Trumps dreiging om Amazon aan te pakken heeft aandeelhouders flinke angst aangejaagd. Het techbedrijf verloor in nog geen week 5 procent van zijn beurswaarde. Dat Trumps beschuldigingen volgens factcheckers volledig ongegrond zijn, doet daar niets aan af. Het postbedrijf verdient juist op pakketjes (maar niet op post) en mag wettelijk geen bezorgcontracten afsluiten voor tarieven die onder de kostprijs liggen.



De hetze van Trump lijkt persoonlijk. Volgens Amerikaanse media heeft Trump een grote hekel aan Amazon-oprichter Jef Bezos. Bezos, die ruim driekwart van alle aandelen Amazon bezit, is volgens zakenblad Forbes de rijkste man ter wereld met een vermogen van 94 miljard euro. In 2013 kocht hij The Wall Street Journal, de krant die veel kritische verhalen over Trump heeft gepubliceerd. Volgens Trump voert Bezos met zijn krant (die hij de 'Fake Washington Post' noemt) een politieke agenda tegen hem.