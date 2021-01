‘Wanhopige kappers gaan illegaal knippen, ze moeten eten’

Het kabinet verruimt de steun aan ondernemers fors, maar niet iedereen is daar tevreden over. Kappersbond Anko wordt overspoeld met telefoontjes van wanhopige leden die nú extra geld nodig hebben. ,,Ja, onze leden overwegen illegaal te gaan knippen. Wat moet je anders als je boodschappen moet doen?’’

,,Let wel: we zijn er héél erg op tegen dat kappers thuis gaan knippen, want dan wordt het probleem nog erger en duurt het nog langer’’, zegt Gonny Eussen van kappersbond Anko, maar veel ondernemers hebben acuut geld nodig. ,,Ja, het is heel simpel. Als jij geen geld meer hebt om boodschappen te doen voor je gezin en je kan even wat mensen knippen, dan wordt de verleiding wel heel groot. Wij denken dat als de kappers nu niet geholpen worden, het wel heel verleidelijk wordt om thuis te gaan knippen. Het wordt nu in de hand gewerkt. We werden na de persconferentie over de steunmaatregelen gebeld door huilende ondernemers die per direct willen stoppen. Drama. Sommigen lenen geld bij hun kinderen om te overleven. Een kapper vertelde me dat hij zijn huis had verkocht om de zaak overeind te houden.’’

Illegaal knippen gebeurt. Kijk maar naar parlementariër Thierry Baudet die deze week met een frisse coupe in de Tweede Kamer verscheen. ,,Wat hebben we daar veel boze telefoontjes over gehad. Een Kamerlid moet weten wat de regels zijn. Om dan toch zo in de Kamer te verschijnen was - laat ik vriendelijk blijven - geen vriendelijk gebaar naar de kappersbranche die zo onder druk staat. Verschrikkelijk. Hoe kan dit, vroegen onze leden. Wij kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen en hij staat daar met zijn frisse coupe het nummer van zijn kapper te geven aan wie dat wil.’’

Reserves

Na de lockdown afgelopen voorjaar zijn kappers door hun reserves heen, stelt de kappersbond. En het duurt nog maanden - zo vrezen de kappers - voordat de nieuwe steun op de bankrekening staat. ,,We moesten in december acuut dicht, zonder enige steun. Wij pleiten voor een nieuwe noodmaatregel zoals afgelopen voorjaar toen ondernemers heel snel 4000 euro kregen voor de vaste lasten. Dan hebben we even lucht totdat het geld van de nieuwe regeling er is.’’ Ook moet de voorwaarde voor steun (30 procent omzetverlies in een kwartaal) berekend worden per maand, bepleit de kappersbond. Volgens Eussen zijn er veel kappers die door de kwartaalberekening naast de steun grijpen.

De kritiek van de kappers wordt niet breed gedragen. Koninklijke Horeca Nederland bijvoorbeeld is positief over de 7,6 miljard euro extra steun voor door de coronacrisis getroffen ondernemers. Ondernemers krijgen meer geld om de kosten van de vaste lasten en de loonkosten te kunnen dragen. De regeling voor vaste lasten wordt flink uitgebreid en ook de loonkostensubsidie gaat iets omhoog. ,,Het zal niet voor iedereen genoeg zijn, maar de overheid heeft mooie stappen gezet”, zegt voorzitter Robèr Willemsen. En ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ‘verheugd’ met de extra coronasteun die het kabinet donderdag heeft aangekondigd. ,,Dit was echt bittere noodzaak’’, aldus de werkgevers.