Wasserijbedrijven met vestigingen in Eindhoven en Gemert definitief samen verder als CleanLease

Strijd e-busbedrij­ven VDL en Ebusco in Valkens­waard en Deurne om groeimarkt

10:54 VALKENSWAARD/DEURNE - VDL Bus en Coach in Valkenswaard bouwt een nieuwe e-busfabriek in België en Ebusco in Deurne doet zijn best om de groei te managen. Twee fabrikanten van elektrische bussen in de regio azen op een groot deel van de exploderende markt waarin bijna elke gemeente zo snel mogelijk klimaatneutraal openbaar vervoer wil.