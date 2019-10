Wat als je eerder overlijdt dan je huisdier

Brillenbe­drijf Eyelove wil Franse markt opschudden

9:59 Brillenbedrijf Eyelove opent vandaag zijn eerste verkooppunt in Frankrijk, in een winkel van een opticien in Parijs. De prijsvechter, die zich negen jaar geleden op de Nederlandse brillenmarkt stortte, wil de komende tijd tientallen shop-in-shops in opticiens, apothekers en andere winkels in Frankrijk openen.