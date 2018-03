Wat is het doorsnee inkomen in jouw gemeente?

KaartHet inkomen in de randgemeenten van de grote steden ligt doorgaans een stuk hoger dan die in de steden zelf. Dat geldt vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg.

Een huishouden in Eindhoven heeft doorsnee inkomen van 22.900 euro. Van de randgemeenten hebben de inwoners van Waalre (30.100), Eersel (28.300), Son en Breugel (29.700), Nuenen, Gerwen en Nederwetten (29.700) en Best (28.000) meer te besteden. De doorsnee inkomens zijn berekend over het jaar 2015 (de meest recente cijfers).

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Groningen zijn de verschillen wat minder groot. Almere is een uitzondering: daar wijken de inkomens in en buiten de stad nauwelijks van elkaar af, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over inkomens van huishoudens per gemeente.

Rijk en arm

Het standaard besteedbaar inkomen van een huishouden bedroeg in 2015 (de meest recente cijfers) 24.700 euro. In het westen van het land zijn de inkomens gemiddeld hoger. Koploper is Rozendaal (provincie Gelderland) met een doorsnee inkomen van 36.700 euro. Op nummer twee stond Bloemendaal, gevolgd door Laren, Oegstgeest en Heemstede.

De vijf gemeenten met het laagste doorsnee inkomen waren Groningen (18.400 euro), Wageningen, Nijmegen, Delft en Rotterdam (20.500 euro). In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg zijn naar verhouding de meeste gemeenten met lage inkomens.

In de vier grote steden is een piek te zien van huishoudens met lage inkomens (tussen de 14.000 en 16.000 euro). Het gaat vooral om huishoudens met een uitkering (werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid of pensioen) als belangrijkste inkomensbron. In Rotterdam ligt dat aantal naar verhouding het hoogst, in Utrecht het laagst. Die laatste stad heeft dan weer relatief veel inkomens tussen de 2.000 en 4.000 euro: dat zijn veelal studenten die moeten rondkomen van een studiebeurs of een bijbaantje.

Ongelijkheid