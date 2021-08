We durven weer te vliegen: luchtvaart krabbelt op

We durven weer meer te vliegen. Bijna 4 miljoen passagiers (3,9) reisden afgelopen april, mei en juni van en naar de vijf nationale luchthavens in ons land. Dat is ruim vier keer zoveel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar nog altijd bijna 18 miljoen passagiers minder dan in het voorjaar van 2019.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het goederenvervoer groeide zelfs spectaculair en nam in het tweede kwartaal van 2021 toe met 33 procent tot 456.000 ton. Deze groeispurt betekent een volledig herstel van het vrachtvervoer, want zelfs in pre-coronajaar 2019 lag het handelsverkeer via de lucht lager.

Luchtvracht

De meeste luchtvracht komt al jaren uit Azië, waarbij China op nummer één staat. Dat is ook door het instellen van coronamaatregelen niet veranderd. Binnen Europa wordt vanuit Nederland het meest gehandeld met Rusland. Van de bijna 64.000 ton via de lucht vervoerde goederen binnen Europa kwam bijna 24.000 ton voor rekening van Rusland.

Na het uitbreken van de coronapandemie en het nagenoeg stilvallen van het passagiersvervoer door de lucht vanaf maart 2020, krabbelt de luchtvaartbranche dus langzaam op. Nadat het kabinet vanaf 15 mei reizen naar landen met een laag aantal coronabesmettingen weer toestond, reisden in mei en juni samen ruim 3 miljoen passagiers van of naar de vijf luchthavens. In mei en juni 2020 waren dit er maar een kleine 750.000. Ook de bezettingsgraad van de vliegtuigen laat een stijging zien. Waar in het eerste kwartaal van dit jaar nog gemiddeld 35 van de 100 stoelen op een passagiersvlucht bezet waren, waren dat er in het tweede kwartaal 44.

Spanje was in het tweede kwartaal van 2021 de populairste bestemming. Zo'n 593.000 passagiers vlogen heen en weer tussen een Nederlandse en een Spaanse luchthaven, dat is ruim 15 procent van het totaal aantal vervoerde reizigers. Op de tweede plaats komen de Verenigde Staten met 7 procent van het aantal luchtvaartpassagiers.

De verwachting is dat het aantal passagiers de komende maanden verder zal aantrekken.

Bekijk hieronder onze video’s over corona en de vakantie: