‘We willen samen maandelijks minimaal 5000 euro verdienen’

Overname Felix Clercx in Helmond door Franse Forestia

16:40 HELMOND - De Helmondse handelsonderneming Felix Clercx wordt overgenomen door Forestia, welke is gevestigd in het Franse Lille. Familiebedrijf Felix Clercx, opgericht in 1891 in Helmond, is in drie generaties uitgegroeid van een lokale houtzagerij tot toeleverancier van de hout- en bouwmaterialenhandel binnen West Europa.