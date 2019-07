Webshopgigant TOM opent derde distributiecentrum in Bladel

De Bladelse onderneming blijft snel groeien. Een jaar geleden werd het tweede distributiecentrum geopend.

,,We willen alle producten die we verkopen op onze webshops fysiek op voorraad hebben", verklaart directeur Tom te Riele. ,,Om aan die visie te kunnen blijven vasthouden, was een derde distributiecentrum noodzakelijk. We hoeven daardoor nooit nee te verkopen aan onze klanten en kunnen onze leverbelofte blijven waarmaken.”

Het nieuwe distributiecentrum was in eerste instantie bedoeld als afroepmagazijn voor de andere twee distributiecentra. Het biedt plek voor 650 pallets. Daar komen nu 105 stellingen voor producten bij om ook de ordergroei te kunnen faciliteren. Het nieuwe, gehuurde pand is een stukje verderop gevestigd op hetzelfde industrieterrein als de twee eigen panden.

TOM ziet de orders van zijn verschillende webshops voor onder meer fietsen, speelgoed, sport- en outdoorartikelen en autoaccessoires verder toenemen.

Te Riele: ,,Op korte termijn starten we met een webshop in babyartikelen. Ook willen we uitbreiden met een assortiment voor camping, huis, tuin, huisdieren, gezondheid en cosmetica. Daarnaast breiden we ons eigen merk Amigo uit in verschillende segmenten. We begonnen met kinderfietsen en binnen- en buitenbanden. Later hebben we Amigo uitgebreid met rieten fietsmanden, zonnebrillen en trampolines. Eind van het jaar verwachten we nog een collectie steps, skates en skateboards uit te brengen. “