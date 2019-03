Weer mea culpa president-commissaris ING

‘Bouwvrouw’ Aukje Kuypers van Kuijpers Installa­ties in Helmond op één in Top 50

16:02 HELMOND - Aukje Kuypers, topvrouw van Kuijpers Installaties in Helmond, is op de eerste plaats geëindigd in de Top 50 Bouwvrouwen van vakblad Cobouw. Vorig jaar werd ze nummer drie op deze ranglijst die naar aanleiding van de internationale vrouwendag wordt gemaakt.