Wéér miljardenboete voor Google vanwege machtsmisbruik

Marktaandeel

Via AdSense leverde Google als bemiddelaar advertenties voor onder meer blogs en kranten- en reissites. In Europa had het bedrijf tussen 2006 en 2016 op dit gebied een marktaandeel van meer dan 70 procent. Concurrenten als Microsoft en Yahoo konden er vanwege exclusiviteitseisen met uitgevers niet tussenkomen, omdat in honderden contracten was opgenomen dat alleen zoekadvertenties via AdSense waren toegestaan. In andere contracten mochten advertenties van concurrenten alleen op minder prominente plekken worden getoond.