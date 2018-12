‘Weinig aanvullende zorg gebruikt, máár we houden vast aan onze aanvullende verzekering’

Aanvullende verzekeringen zijn en blijven populair onder Nederlanders, merkt Hans de Kok van Pricewise op: ,,Je zou verwachten dat we door de forse stijging in zorgpremies sterker geneigd zijn om te snoeien in de aanvullende dekkingen en dat we de hoogte van het eigen risico omhoog zouden schroeven, maar dat zien we niet terug in dit onderzoek. Het lijkt erop dat veel mensen blijven zitten waar ze zitten.’’

In het onderzoek onder duizend Nederlanders zeggen de meesten geen of nauwelijks gebruik gemaakt te hebben van de mogelijkheid om iets te declareren op de aanvullende zorgverzekering. Slechts 39 procent heeft tot november iets gedeclareerd. Bijna een op de tien heeft helemaal niets geclaimd.

Alternatieve geneeswijzen

Vooral van specifieke aanvullende vergoedingen heeft het merendeel nog nooit gebruikt gemaakt, zoals medische hulp in het buitenland (81 procent), kraamzorg (62 procent), een ziekenhuisbevalling (62 procent), alternatieve geneeswijzen (60 procent) of van orthodontie vanaf 18 jaar (57 procent). De vergoedingen die nog het meest zijn gebruikt (of inmiddels opgemaakt) zijn tandartskosten, fysiotherapie en brillen en contactlenzen. Pricewise-directeur De Kok: ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen alle aanvullende vergoedingen volledig gebruikt, maar het is wel zonde als je tientallen euro’s betaalt voor niets.’’

80 procent van de Nederlanders is aanvullend verzekerd. Gemiddeld 94 procent van de verzekerden die nu een aanvullende verzekering heeft, geeft aan deze volgend jaar aan te houden. Van de mensen die op dit moment alleen een basisverzekering hebben, overweegt 46 procent om alsnog een aanvullende verzekering te nemen.

Overstappers

Wie iets aan zijn zorgverzekering wil veranderen, heeft nog tot het einde van het jaar de tijd. In de regel doen echter weinig mensen dat. Meer dan 60 procent heeft sinds de invoering van het huidige stelsel in 2006 nog nooit iets aangepast aan zijn zorgverzekering. De voornaamste reden om niet over te stappen, is volgens de ondervraagden in dit onderzoek van Pricewise tevredenheid met de huidige zorgverzekeraar. Andere redenen om niet over te stappen: de besparing is niet hoog genoeg (84 procent) en gedoe (54 procent).



Onderzoekster en gedragspsycholoog Marijke van Putten stelde onlangs dat veel Nederlanders last hebben van koudwatervrees. Zij deed namens het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar waarom zoveel mensen blijven zitten waar ze zitten. ,,Angst en twijfel spelen een belangrijke rol’’, luidde haar belangrijkste conclusie. ,,Mensen zijn bang dat ze een verkeerde keuze maken. Ze laten liever alles bij het oude dan dat ze veranderen want ja, stel je voor...’’