Werkdag chauffeur touringcar 'bizar lang'

Transport en Logistiek Nederland (TLN), de koepelorganisatie voor het nationale vrachtvervoer, spreekt tegen dat het mobiliteitspakket tot wezenlijke verslechteringen leidt. ,,Chauffeurs moeten per vier weken in principe vier keer 45 uur rusten. Als dat niet kan, dienen ze sowieso twee keer 24 uur en twee keer 45 uur rust te nemen. Bij die laatste optie moeten ze de verloren rust ook weer compenseren’’, verklaart zegsman Quinten Snijders van TLN.



De FNV blijft echter bij haar lezing, al zwakt ze één bewering af. Waar de vakbond aanvankelijk repte van rijtijden van maximaal 15 uur, spreekt hij nu over werktijden van maximaal 15 uur. Het begrip 'werktijden' omvat niet alleen het rijden van de touringcar maar ook andere zaken zoals het aannemen van reiskoffers.



Ondanks het ene aangepaste woordje houdt de FNV haar kritiek overeind, meldt woordvoerster Mariëtte van Dijk. ,,Vooral voor de touringcarbranche wordt het er niet beter op. Dat is zorgwekkend, juist omdat het merendeel van die chauffeurs 55-plusser is. Bovendien bestaat nog steeds de kans dat deze chauffeurs werkdagen van 15 uur moeten maken.’’



De vakcentrale heeft haar zorgen per brief overgebracht aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu. De vakbond zegt dat chauffeurs door 'bizar lange dagen en werkweken zullen chauffeurs oververmoeid raken. Dat is zeer slecht voor hun gezondheid en gevaarlijk voor de passagiers en andere weggebruikers'.