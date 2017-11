Werkgever blijft gehecht aan flex

Het signaal vanuit Veldhoven van ASML is duidelijk. Vanwege de krappe arbeidsmarkt moet het en vanwege de sterke economie kan het: terug in het aantal flexibele contracten van 30 naar 20 procent. Dat hoge percentage flexwerkers is een typisch Nederlands verschijnsel. Werknemers hebben hier een wettelijke ontslagbescherming, waardoor werkgevers terughoudender zijn met het aanbieden van een vast contract. In de Verenigde Staten en Azië kan ASML makkelijker van werknemers af als dat moet. Daarom is de flexibele schil daar veel kleiner.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) kwamen er in het derde kwartaal van dit jaar 57.000 vaste banen bij. Voor het eerst sinds de crisis een forse stijging van ruim 1 procent. Het is een vertraagd gevolg van de aantrekkende economie, zo redeneert het CBS. Eerst vangen werkgevers groei op met het zittend personeel, dan huren ze uitzendkrachten en daarna zijn er vaste contracten.

Trendbreuk?

Is er nu een trendbreuk, na jaren waarin een schil van flexwerkers door veel bedrijven heilig werd verklaard? Ton Wilthagen is voorzichtig. De hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg ziet dat óók het aantal flexibele contracten nog stijgt. "Veel branches, zoals de dienstverlenende sector, hebben nog niet zo'n gezonde orderportefeuilles als ASML. Ook is de krapte op de arbeidsmarkt daar minder. Dus de verhouding vast en flex verandert nog niet echt."

Wilthagen vindt ASML wel een interessant geval. "Het is voor velen een voorkeursbedrijf en het vist in de internationale vijver van talent. Een kenniswerker die voor ASML vanuit Azië naar Nederland komt, hoeft niet per se een vast contract. Hij is indien nodig bereid ook in een andere hoek van de wereld te gaan werken."

Interne opleiding

Volgens Edward Voncken, voorzitter van Brainport Industries en topman van toeleverancier KMWE, is het voor veel maakbedrijven moeilijk om flexibele arbeidskrachten te hebben. "Voor de meeste functies moeten mensen eerst intern worden opgeleid, en daarna wil je ze aan je binden. Alleen in de montage en logistiek hebben we wat flexwerkers, maar dat is minder dan 7 procent van ons personeelsbestand. Voor bedrijven met meer onderzoek en ontwikkeling zal dit wel groter zijn." Een voorbeeld van zo'n bedrijf is NTS Group van boegbeeld van de hightech Marc Hendrikse. "Wij zitten met onze flexibele schil op 10 tot 15 procent, lager dan ASML. Soms moet je wel aankloppen bij een detacheerder, omdat je anders geen mensen kunt vinden. En we hebben soms projecten die het nodig maken dat we het aantal flexwerkers tijdelijk opvoeren.''

Bouw

Per branche zijn de motieven om een 'schil' van flexwerkers te houden heel verschillend, zegt Wilthagen. "In de bouw is er in de crisisjaren een uitstroom van mensen geweest en die willen de bedrijven nu proberen terug te halen. Maar intussen is de werkwijze veranderd. Tegenwoordig is een aannemer eigenlijk meer een coördinator van onderaannemers en zzp'ers. Ik zie dat niet meer zo snel veranderen. Daar staat tegenover dat de positie van werknemers nu sterker is en dat ze makkelijker vaste dienstverbanden kunnen eisen."