'Werkgever moet vechtscheiding helpen voorkomen'

Dat is volgens Rouvoet niet alleen in het belang van de medewerker en zijn of haar kinderen, maar ook in het voordeel van de werkgever zelf. ,,Scheidingen veroorzaken zoveel stress, verlies aan arbeidsproductiviteit en hoger verzuim dat het loont om hierin te investeren.’’



Het ziekteverzuim van gescheiden medewerkers ligt 2 procent hoger dan dat van getrouwde werknemers, verklaart Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame relaties aan de Radboud Universiteit. ,,In het jaar voor de scheiding loopt het verzuim op, om te pieken in het jaar van de breuk.’’ Die extra ziektekosten bedragen in Nederland 438 miljoen euro per jaar, beraamde onderzoeksbureau Econovision.