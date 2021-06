Werkgevers durven het weer aan: nieuwe vacatures in overvloed

Investeer­der valt voor Welten; in twee maanden 25 miljoen opgehaald

22 mei VESSEM/DEN BOSCH - Welten is overgenomen door One Two Capital. De gloednieuwe investeringsmaatschappij heeft een meerderheidsbelang in het financieel detacheringsbureau genomen. De afgelopen maanden haalden de investeerders 25 miljoen euro op bij ondernemers. Cees Welten zwaait daarmee definitief af.