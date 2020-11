Werkloosheid licht gedaald in oktober, drukte bij UWV

Zandzakbe­drijf Veenstra heeft buik vol van onduidelij­ke gemeente Asten en begint nu in Nederweert

10 november DEN HAAG/ASTEN – Het geduld van zandzakbedrijf Veenstra met de gemeente Asten is op. Asten blijft namelijk weigeren het bedrijf op de huidige plek te laten doordraaien. Veenstra is er helemaal klaar mee en heeft nu besloten in Nederweert verder te gaan.