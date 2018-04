'Werknemers Amazon plassen in flessen'

Het is geen geheim dat de werkomstandigheden bij Amazon niet best zijn, maar ze lijken nog schrijnender dan gedacht. Een undercoverjournalist ontdekte dat werknemers in een magazijn van de internetgigant in Engeland in flessen plassen omdat ze anders hun targets niet halen.

Auteur James Bloodworth doet onderzoek naar werk waar een laag loon tegenover staat. Voor zijn boek ging hij undercover in een Amazon-magazijn in Staffordshire. Daar stelde hij tot zijn verbijstering vast dat werknemers een 'plasfles' hebben. Ze waren soms tot vier verdiepingen van de toiletten verwijderd en een sanitaire stop zou te veel tijd kosten. ,,Mensen urineerden in flessen omdat ze geen pauze durfden te nemen en schrik hadden hun baan te verliezen", verklaarde Bloodworth aan The Sun.

Volledig scherm © AP

Over Amazon lekte al eerder uit dat het registreert hoe snel magazijnmedewerkers items uit de schappen kunnen pakken en verpakken, met strikt getimede pauzemomenten en doelstellingen. De onderneming geeft naar verluidt strafpunten aan degenen die die targets niet halen of langere pauzes nemen.

Uit een ander onderzoek in februari, waarvoor 241 Britse magazijnmedewerkers werden geïnterviewd, bleek al dat op zijn minst twee van de drie medewerkers niet naar het toilet durfden uit vrees te veel tijd te verliezen. Een werknemer claimde dat de opgelegde targets zodanig waren opgedreven dat hij geen water meer drinkt omdat hij toch geen tijd heeft om een sanitaire stop te maken.

Volledig scherm © REUTERS

Ook een andere medewerker getuigde anoniem: ,,De doelstellingen worden elk jaar naar boven bijgesteld. 120 producten per uur uit de rekken halen, is enorm zwaar. En ik heb nog altijd maar twee benen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Naar het toilet gaan kan enkel tijdens de reguliere pauze. En dan nog."

Mensen voelden zich opvallend meer gespannen sinds ze bij Amazon aan de slag waren gegaan, stelden de onderzoekers vast.

Een ziekmelding wordt Amazon-medewerkers ook niet bepaald in dank afgenomen. Een werknemer verklaarde dat ze ziek was geworden tijdens haar zwangerschap en daarvoor een waarschuwing had gekregen. Een andere medewerker die in de loop van de werkdag ziek uitviel, naar huis ging en vervolgens een ziektebriefje kon voorleggen, kreeg eveneens een vermaning.

Volledig scherm © REUTERS

'Positieve werkplek'

Amazon ontkent de beschuldigingen. In een verklaring aan Business Insider stelde het bedrijf: ,,Amazon biedt duizenden mensen in Groot-Brittannië een veilige en positieve werkplek aan met competitieve verloningen en allerlei voordelen vanaf de eerste werkdag. We hebben geen bevestiging gekregen dat de mensen die de enquête hebben ingevuld daadwerkelijk bij Amazon hebben gewerkt en we erkennen deze beschuldigingen dan ook niet als een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid in onze magazijnen."

Het bedrijf voegde daaraan toe: ,,We doen er alles aan om onze magazijnmedewerkers een geweldige werkomgeving te bieden. Vorige maand werd Amazon door LinkedIn nog uitgeroepen tot de zevende populairste plek om te werken in het VK en zelfs de populairste werkplek in de VS. Amazon biedt ook rondleidingen aan in de magazijnen, zodat klanten uit eerste hand kunnen zien wat er gebeurt nadat ze op de 'koopknop' hebben gedrukt."

Amazon stelt dat de targets worden vastgelegd op basis van eerdere prestaties en het bedrijf ontkent dat het de toiletpauzes van werknemers timet. Daarnaast beweert Amazon dat het coaching en ondersteuning aanbiedt op de werkvloer.