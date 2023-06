Werknemers moeten vaker naar kantoor komen van de baas

Met name bij de overheid en in de zakelijke dienstverlening geven werkenden aan dat zij inmiddels verplicht worden om meer dagen naar kantoor te komen. De eis is niet om voltijds op kantoor aanwezig te zijn, maar de bedoeling is wel vaker dan nu.

Gezond en efficiënter

Volgens werkgeversvereniging AWVN is thuiswerken in coronatijd ‘een oplossing gebleken voor veel zaken, maar is ook ontdekt dat thuiswerken geen oplossing is voor alles’. ,,Bijvoorbeeld als het gaat om het collegiale contact of de sociale samenhang in een bedrijf, dan is het belangrijk dat er een balans is tussen op kantoor zijn en thuiswerken. We zijn het met CNV eens dat je medewerkers keuzevrijheid moet geven, maar dat wil niet zeggen dat het onbeperkt of ongelimiteerd kan zijn. Soms vraagt het belang van de organisatie dat mensen hun gezicht laten zien”, aldus woordvoerder Jannes van der Velde van AWVN.