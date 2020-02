Werkzoekenden worden fraudeonderzoeker bij bank dankzij Welten uit Vessem en UWV

Illegale geldstromen

Voor Welten was het aanleiding om in zee te gaan met uitkeringsinstantie UWV. Werkzoekenden met een hbo-niveau worden versneld opgeleid tot integriteitsonderzoeker. De eerste 18 werkzoekenden in de regio's Zwolle, Amersfoort en Hilversum zijn inmiddels bij verschillende banken aan de slag gegaan. In april of mei wordt met het traject gestart in de regio's Eindhoven en Den Bosch, laat Baelemans weten. Op termijn willen Welten en UWV in alle 35 arbeidsmarktregio's in het land onderzoeken of geschikte kandidaten kunnen worden gevonden.