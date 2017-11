WHO pleit voor afschaffing antibiotica bij gezonde dieren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft boeren wereldwijd opgeroepen om te stoppen met het toedienen van antibiotica bij gezonde, voedselproducerende dieren. Het overmatige gebruik van antibiotica bij dieren zorgt ervoor dat bacteriën resistent worden voor het geneesmiddel. En dat is een groot gevaar voor de volksgezondheid.

Sommige veehouders geven hun dieren bij voorbaat al antibiotica om te voorkomen dat dieren ziek worden, of om te zorgen dat ze beter en sneller groeien. Alleen dieren die ernstig ziek zijn en leven in groepen waar dezelfde ziekte meerde malen voorkomt, zouden nog toegang moeten krijgen tot antibiotica, vindt de WHO.

Daarbij raadt de WHO aan om bij dieren alleen antibiotica te gebruiken die 'het minst belangrijk' is voor de mens. Sommige antibiotica werken al minder goed bij mensen, omdat steeds meer bacteriën er resistent voor zijn geworden.

Het gebrek aan goede antibiotica voor mensen is volgens de WHO een groot gevaar voor de volksgezondheid. ,,Een gebrek aan effectieve antibiotica is net zo bedreigend als een plotselinge uitbraak van een dodelijke ziekte”, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.

Daarbij staat de ontwikkeling van nieuwe antibiotica bijna stil, waardoor er geen nieuwe geneesmiddelen meer op de markt komen. Een groot risico als er steeds meer bacteriën resistent worden voor de 'oudere' varianten.

Reductie

In 2015 stelde het ministerie van Economische Zaken onder leiding van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma al een reductie-doelstelling op om het gebruik van antibiotica in Nederland terug te dringen. Het gebruik van antibiotica moest met 70 procent worden verminderd ten opzichte van 2009. Dierenrechtenorganisaties hadden toen veel kritiek op dit voorstel. De leefsituaties in stallen moest eerst worden verbeterd, en dan pas kon het antibioticagebruik worden verminderd. ,,Antibiotica is soms het enige wat de dieren in grote stallen nog op de been houdt", aldus Wakkerdier. De doelstelling werd gehaald en wordt nog steeds gehandhaafd.

In 2006 verbood De Europese Unie het gebruik van antibiotica ten behoeve van groeibevordering al. En hoewel het antibioticagebruik bij mensen ook al jaren afneemt, vallen er in de EU jaarlijks nog zo'n 25.000 doden door antibioticaresistentie, meldt de WHO.