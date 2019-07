Wij zijn allemaal klimaatontkenners, wat is jouw excuus?

Internatio­na­le bouwer van zonnepar­ken in Helmond stevent af op zesvoud van omzet

26 juli HELMOND - Solarcentury, de bouwer van onder meer het megazonnepark in Budel-Dorplein, beëindigde op 31 maart zijn boekjaar met een omzet van ruim 100 miljoen pond (112 miljoen euro), tegen 63 miljoen pond een jaar eerder. Maar het bedrijf heeft alweer zoveel grote of nog grotere parken in de planning, dat die omzet in vijf jaar zal verzesvoudigen.