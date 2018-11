Wijdeven in Oirschot voelt zich thuis bij nieuwe Zwitserse moeder KUK

René van den Heuvel en Peter Elsäcker, verkopers bij het bedrijf, zijn er duidelijk over. „Dat we nu onderdeel zijn van een bedrijf dat ook spoelen maakt zorgt dat we dezelfde taal spreken”, zegt de eerste. „In het begin dachten we dat dit een bedreiging kon zijn, maar toen wisten we nog niet hoe KUK werkt. Dat bedrijf is niet uit op centralisering van activiteiten, maar wil dicht bij klanten geautomatiseerd spoelen produceren. Daarin zijn wij nu de belangrijke schakel voor de Benelux.”