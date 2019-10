Ook verwacht het bedrijf nieuwe relaties te kunnen aanboren in een ‘kansrijke regio’. Wijnen heeft al vestigingen in Someren, Schijndel, Horst en Eindhoven. In Breda is het gestart met een combinatie van eigen medewerkers en nieuwe aanwinsten uit de regio Breda. Wijnen boekt een jaaromzet van 170 miljoen euro, voornamelijk in de utiliteitsbouw.