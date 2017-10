William Pijnenburg prijs naar Eindhovense toeleverancier KMWE

De prijs is ingesteld om bedrijven met veel aandacht voor en investering in vakmensen te belonen. KMWE verdient volgens de jury de prijs omdat het bedrijf al jarenlang als erkend leerbedrijf jonge mensen opleidt tot vakmensen in de metaalbewerking.

Susanne Evers nam de Award in ontvangst. „Dit is een mooie kroon op ons werk! Met z‘n allen zetten we ons in om de techniek bij de jeugd te promoten en het werpt bij KMWE al zijn vruchten af. We hopen dat andere bedrijven dit voorbeeld volgen, want samen staan we sterk en samen zijn we Brainport!” waren de woorden van Susanne.