Wilvo in Bergeijk deels in handen van management en Duitse investeerder

Wilvo is een precisie metaalbedrijf met 230 werknemers en een jaaromzet van circa 50 miljoen euro. Het bedrijf is gespecialiseerd in het werken met CNC verspaningsmachines, het doen van geavanceerd laswerk en het samenstellen van modules. Overigens houdt Louis Vosters, familielid van een van de oprichters, nog een flink aandeel in het bedrijf.

Ideale partner

Volgens Vosters, voorheen topman van het bedrijf, is Steadfast Capital de ideale partner voor het Bergeijkse metaalbedrijf. „Met deze partij kan het bedrijf in het volgende stadium van groei worden gebracht. Hun langjarige ervaring met snelgroeiende industriële bedrijven helpt hierbij zeker.”

Volgens Nick Money-Kyrle, managing partner bij Steadfast Capital, is het management van Wilvo vol overtuiging over de groeimogelijkheden. „Onafhankelijk en met een hoge mate van flexibiliteit kan dit bedrijf flink groeien, zowel zelfstandig als door middel van overnames.”

Opwaarderen

Wilvo werd in 1970 opgericht door A. Willems en J. Vosters, de vader van Louis Vosters. Behalve in de productie van hightech metaalonderdelen is Wilvo goed in het opwaarderen van tweedehands onderdelen. Het bedrijf heeft een modern machinepark waaraan hoogwaardige vakmensen werken. Er zijn in het bedrijf twee cleanrooms van in totaal duizend vierkante meter.