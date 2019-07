Wilvo in Bergeijk verzorgt 'couveuses' voor chipmachines van ASML

Op de wegen rond Bergeijk zijn ze dagelijks te zien: grote trailers, beladen met vliegtuigcontainers van ASML. Ze zijn afkomstig van toeleverancier Wilvo in Bergeijk. In een enorme hal staan er tientallen twee hoog in rijen klaar voor gebruik. De speciale containers hebben schuine bovenhoeken, zodat ze behalve op een trailer ook efficiënt in het ruim van een vliegtuig passen. De taak van Wilvo is ze na gebruik schoon te maken, te onderhouden en uitgebreid te testen.