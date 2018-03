Wim van der Leegte als Brabantse familieman

Op het plein voor de kerk van Duizel verzamelen zich rond half twee de ongeveer twintig leden van het Gilde Sint Jan Baptist, hun echtgenotes en vier tamboers en drie vendeliers. Het is de tweede zondag van september 2009, en net als in andere jaren is het tijd voor het jaarlijkse tuinfeest bij Margriet en Wim van der Leegte. Die staan al te wachten voor het bordes van hun huis.

De leden van het gilde dragen een zwart pak, een oranje sjerp en een hoed met een oranje veer, de dames schitteren in hun mooiste jurken en schoenen. Maar het opvallendst in dit gezelschap zijn de tamboers en vendelzwaaiers met hun oranje-zwart geblokte broeken, wambuizen en petten.

Het Gilde Sint Jan Baptist is een schutterij die ruim vierhonderd jaar geleden werd opgericht. ‘In die tijd’, zegt secretaris Adriaan Kox, ‘was er nauwelijks politie en moest een soort burgerwacht de bevolking beschermen tegen rondtrekkende rovers en huurlegers. Maar aangezien de mannen ongetraind waren en nauwelijks konden schieten, oefenden zij in clubverband met een kruisboog op een soort kleiduif die in een paal of schutsboom werd gehesen.’

De noodzaak is verdwenen, maar de traditie is gebleven. Onder begeleiding van het ritme van de tamboers loopt het gezelschap naar het huis van de familie Van der Leegte. Daar begroeten de vendeliers hun gastvrouw en gastheer met een vendelgroet, een serie rituele bewegingen waarmee het kwade wordt verdreven.

‘Dit wordt een jaar zonder zorgen’, zegt Wim van der Leegte in zijn dankwoord, ‘dit wordt weer een jaar vol voorspoed.’

Na de koffie, de thee en de vlaai worden de kleiduiven, ‘vogels’ in het jargon, getoond. Die zijn gemaakt door Harrie Smets, raadsheer vendelen en trommelen bij het gilde. Voor de versiering van de vogels kiest hij elk jaar een ander thema: na de 65ste verjaardag van Van der Leegte maakt hij een afbeelding van een schommelstoel, een andere keer maakt hij ter ere van de kleinkinderen van Van der Leegte afbeeldingen van sprookjespark De Efteling.

‘Dat laatste thema was geen succes’, grinnikt Smets. ‘Toen de kleinkinderen hoorden dat de afbeeldingen stukgeschoten werden, begonnen zij te huilen. Zij vonden die te mooi en wilden ze mee naar huis nemen. Wij hebben toen maar andere vogels uit onze voorraad gehaald.’

De vogels worden in de schutsboom gehesen en het koningsschieten gaat van start. Wim van der Leegte begint als eerste, een positie die hij nooit tot het einde behoudt. Hij leunt te veel achterover en heeft daardoor anders dan zijn vrouw en kinderen te weinig stabiliteit voor een nauwkeurig schot. Ondertussen hebben de kleinkinderen het grootste plezier om de verrichtingen van hun opa.

***

Op 21 november 2001 wordt het eerste kleinkind geboren van Margriet en Wim van der Leegte. ‘In de loop van de middag kregen wij een telefoontje van Pieter’, zegt Margriet. ‘’’Esther gaat bevallen’’, zei hij. Verder had hij weinig tijd voor een toelichting, want hij moest zijn vrouw natuurlijk bijstaan.’

Volledig scherm Wim en Margriet van der Leegte. © Bram Saeys

De Van der Leegtes hebben voor die avond afgesproken met vrienden, maar zeggen de afspraak direct af. Bij de bevalling hoeven zij niet aanwezig te zijn, maar als Tara is geboren, gaan zij wel direct naar het appartement van Esther en Pieter in Eindhoven. Margriet neemt daar de baby in haar armen, haar man laat zijn beurt graag voorbijgaan. Hij is verschrikkelijk trots op zijn eerste kleinkind, maar baby’s zijn hem te kwetsbaar en hij is bang hen pijn te doen.

De volgende dag op kantoor trakteert Pieter op beschuit met roze muisjes. En Wim van der Leegte loopt trots als een pauw rond. Wie hem naar foto’s van de boreling vraagt, krijgt een presentatie van minimaal een kwartier.

Tara is de eerste van de tot nu toe zeven kleinkinderen van de Van der Leegtes. Pieter en Esther krijgen na Tara nog Roy en Jim, Jennifer en haar toenmalige echtgenoot Sjors hebben met Sophie en Frederique twee dochters en Willem en Alexia krijgen dochter Victoria en zoon Willem.

***

Maandag 15 november 2004. Rond een uur of zeven in de ochtend dendert Jennifer de slaapkamer van haar ouders binnen. ‘Ik ga bevallen’, jubelt zij, ik ga bevallen!’ In verband met een verbouwing van hun boerderij wonen zij en Sjors tijdelijk bij haar ouders. Die hebben ruimte genoeg en leven volgens het adagium: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Die dag gaat Wim van der Leegte bij hoge uitzondering niet naar zijn werk. Hij is te zenuwachtig, loopt eindeloos rondjes in zijn studeerkamer, de huiskamer en de keuken en informeert af en toe bij Sjors naar de stand van zaken. En ondertussen drinkt hij eindeloos glazen water en kopjes thee en koffie. ‘Hij had absoluut geen rust’, zegt Margriet. ‘Volgens mij heeft hij die dag in alle stoelen in het huis gezeten, maar nooit langer dan een paar seconden.’

Volledig scherm Wim van der Leegte op 20-jarige leeftijd. © VDL Groep

‘Toen Sophie om vier uur was geboren’, zegt Van der Leegte, ‘viel er een last van mijn schouders.’ ‘Uit pure opluchting’, beaamt medewerker Tjerk Kreutzelman, ‘neuriede hij de hele dag Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sophietje, een nummer van Johnny Lion. Eigenlijk mocht hij niets zeggen om de ouders de kans te geven de wereld te vertellen van hun dochter. Maar Wim hield dat domweg niet vol.’

Ook op 1 mei 2014, als zijn kleinzoon Willem wordt geboren, slaat de euforie opnieuw toe bij Wim van der Leegte. ‘Hij lijkt sprekend op mij’, zegt hij tegen iedereen die het horen wil. Volgens hem is de zoon van Alexia en Willem zijn evenbeeld en om zijn punt te bewijzen draagt hij vanaf dat moment twee foto’s bij zich: die van Willem junior en zijn eigen babyfoto. ‘Wim was de enige die gelijkenis zag’, aldus het nuchtere commentaar van Margriet.

***

‘Mijn vader is heel lief voor zijn kleinkinderen’, zegt Pieter van der Leegte. ‘Maar zeker vroeger had hij niet zoveel tijd voor ze. Als ze langskwamen, zat hij vaak achter zijn bureau in de studeerkamer en maakte hij plannen voor de toekomst van het bedrijf. Hij had het altijd druk, het werk stopte nooit.’

‘De kleinkinderen renden in eerste instantie naar Margriet’, aldus Kreutzelman. ‘Die was een en al oor, wilde alles weten en had altijd iets lekkers voor ze. Oma was nu eenmaal makkelijker toegankelijk dan opa. Wim is een echte familieman en vond het niet leuk dat hij pas in tweede instantie een knuffel kreeg.’

Maar tijdens de vakanties kan Van der Leegte de schade inhalen. In de winter gaat de familie naar de sneeuw, en eens per jaar vertrekt het hele gezelschap naar de zon. In het hotel neemt hij alle tijd voor de kinderen en speelt hij bordspelletjes met ze, worden er dartpijltjes geworpen of wordt op het grasveld fanatiek gevoetbald. Want net als vroeger wil hij ook nu winnen van de kinderen.

Ondertussen spoort Van der Leegte zijn kleinkinderen aan vooral goed hun best te doen op school. Want als zij mooie cijfers halen, kunnen zij later misschien aan de slag als directeur bij VDL Groep. En een mooiere baan is in de ogen van opa natuurlijk niet denkbaar.