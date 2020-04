Winkelen op anderhalve meter, zo gaat dat: ‘Zelfs de verkoopster past je kleren’

Aanzet tot noodfonds startups in Brainport Eindhoven

15:55 EINDHOVEN - Er komt een noodfonds voor kleine, beginnende bedrijven in de regio Brainport die door de coronacrisis in de problemen gekomen zijn. Het Eindhovense gemeentebestuur heeft daartoe besloten, en meteen al 100.000 euro in dat fonds gestopt.