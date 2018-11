Winkeliers zetten meer dan half miljard euro om met Black Friday

Dat Black Friday steeds meer ingeburgerd raakt in Nederland, was goed zichtbaar gisteren: lange rijen voor de kassa's en winkelend publiek met volle tassen. De nieuwste cijfers van Betaalvereniging Nederland bevestigen dat het koopjesvirus werkt: gisteren waren er liefst 21 procent meer pintransacties dan een jaar geleden met Black Friday. Het aantal verwerkte transacties per seconde lag gistermiddag rond 12:00 uur op 596. De omzet uit pintransacties kwam uit op 474,9 miljoen euro.

Met de betalingen via het online systeem iDEAL werd op Black Friday zelfs een nieuw dagrecord gevestigd. De teller stond middernacht op 3,5 miljoen transacties, wat een stijging is van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit iDEAL-betalingen komt naar schatting uit op een bedrag van 275 miljoen euro. Opgeteld met de pintransacties van bijna een half miljard euro is Black Friday al met al een leuke opsteker voor ondernemers, zeker na de zomermaanden waar de retailers veel klandizie misten door het zomerse weer.

De kans is groot dat de inkomsten de komende dagen nog wat verder oplopen: veel winkeliers houden hun aanbiedingen en acties tot en met maandag, de dag die inmiddels ook naar Amerikaans voorbeeld is omgedoopt tot Cyber Monday. Volgens Betaalvereniging Nederland hebben winkeliers nóg iets om naar uit te kijken: de dagen net voor de kerst. Want een absoluut record brak deze Zwarte Vrijdag niet. Het record qua aantal pintransacties ligt op 23 december 2017 met 19,3 miljoen pintransacties en een omzet van 521,6 miljoen euro. ,,Maar", zo voorspelt de woordvoerder, ,,die records gaan we zeer waarschijnlijk dit jaar overtreffen net voor de kerst.”

Bekijk hier beelden van de topdrukte in Rotterdam tijdens Black Friday: