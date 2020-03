Winkels dicht of sluiten eerder: shoppers blijven weg om coronavirus

Simac uit Veldhoven boekt weer groei, vanwege corona lichte druk op orderporte­feuil­le verwacht

7:00 VELDHOVEN - Nieuwe groei in omzet, medewerkers en investeringen in innovatie stemmen Simac tevreden over 2019. Ondanks de coronacrisis rekent het it-bedrijf voor 2020 op een stabiel en winstgevend jaar.