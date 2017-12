'Winklevoss-tweeling eerste bitcoinmiljardairs'

Mega Inliner Valkenswaard wil vloeibare bulk in plastic zak vervoeren

2 december VALKENSWAARD - Een bulkwagen voor vloeistof kan met een lading spijsolie of geconcentreerd vruchtensap op weg zijn naar een voedingsmiddelen bedrijf. Maar er is ook een grote kans dat hij leeg is. Dan rijdt hij van of naar een bedrijf voor tankreiniging.