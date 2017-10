Winnares Heel Holland Bakt nu succesvol onderneemster

Ondernemen Heel Holland Bakt is halverwege het seizoen en de spanning loopt op. De aspirant-winnaars kunnen de overwinning bijna proeven en zijn in hun hoofd al bezig met de volgende stap. Een boek, een bakkerij, een tv-show? Tijd om terug te blikken op de winnares van vorig jaar. Wat heeft het Annemarie Pronk gebracht?

Na een zenuwslopende bakstrijd won ze het tv-programma Heel Holland Bakt. In recordtijd heeft ze een boek én een onderneming uit de grond gestampt. Nee, de winnares van vorig jaar zit zeker niet stil, zo vertelt ze in een interview met De Ondernemer.

Via haar site Annemariebakt.nl en op social media houdt Pronk haar volgers op de hoogte van alle nieuwe baksels, samenwerkingen en evenementen. Een overzicht van afgelopen maand: ze was te zien in een bakvideo bij winkelketen Blokker, maakte de winnaar van de lezersactie van Libelle bekend, bakte taarten (onder andere voor een huwelijk) en zette ze zich in voor goede doelen The Good Million, Daniel Den Hoed Stichting en Vrouwen voor Vrouwen.

Hoe druk was het afgelopen jaar?

,,Het is een ontzettend druk jaar geweest. Er kwam zoveel op me af. Het maken van het boek was een bijzonder, maar pittig proces. En ik ben mijn eigen bedrijf gestart, waarmee ik bakworkshops en demonstraties geef. We zijn ook net begonnen met B&B in Scheveningen achter de jachthaven, maar die is nog niet helemaal klaar.”

Hoe heeft het winnen van Heel Holland Bakt je geholpen bij het beginnen van je eigen onderneming?

,,Ik was, voordat ik meedeed, al aan het nadenken over het starten van een eigen bedrijf. Het leek me leuk om naast mijn baan bakworkshops aan te bieden. Dat plan kwam nu in een stroomversnelling. Ik dacht, als ik het nu niet doe, dan gaat mijn kans voorbij.”

Waar liep je tegenaan in het begin?

,,Een onderneming is eigenlijk zo gestart. We wonen naast de ruimte in Scheveningen, die we nu huren. De boekhouding is wel tijdrovend. Zeker wanneer je zo veel kleinere inkopen doet. Alle bonnen bewaren, invoeren, uren en kilometers bijhouden, dat vergt wel wat discipline. Inmiddels zit het allemaal in mijn systeem.”

Heb je je laten adviseren of leer je alles gaandeweg?

,,Je kunt praktisch alle informatie op internet vinden. Ik ben altijd wel een 'doe-het-zelver' geweest. Ik heb nu regelmatig leuke klussen, waar ik echt enorm van geniet."

Welke workshops en demonstraties zijn populair?

,,Ik heb nog niet heel veel verschillende workshops gegeven, maar tot nu toe is de 'chipolatataart' een gewilde workshop. Het is echt leuk om te zien dat iedereen met niets begint, en vervolgens met een prachtige, zelfgemaakte taart naar huis gaat. Ik ben ook vaak bij evenementen. Zo ben ik op de Libelle zomerweek geweest, waar ik drie verschillende demonstraties gaf. Zo leuk om te doen!”

Ben je tevreden hoe afgelopen jaar is gelopen?

,,Ja, het was wel heel druk, maar je krijgt een enorme kans. Die moet je niet laten liggen. Dat je vervolgens ook heel hard moet werken, is logisch in mijn ogen!”

Heb je al plannen voor de toekomst?