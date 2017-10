Withlocals uit Eindhoven haalt miljoenen op

Withlocals biedt reizigers tours en activiteiten aan die worden verzorgd door lokale gidsen. Culinair Rome kan worden verkend bijvoorbeeld, of het nachtleven in Saigon. Een dagje leven als een monnik in Bangkok of modderworstelen op Bali is mogelijk. In Amsterdam kan worden aangeschoven voor een viergangendiner dat wordt bereid door een Michelin-sterrenchef.

Withlocals groeide vooral hard in het afgelopen jaar. Het concept uit de begintijd om etentjes bij mensen thuis aan te bieden, is begin vorig jaar losgelaten. ,,De drempel voor reizigers om dat te doen was te hoog. De tijd was er nog niet rijp voor", zegt oprichter en medeaandeelhouder Marijn Maas van Withlocals.

Het platform zette vervolgens in op het aanbieden van gepersonaliseerde reizen, met tours en activiteiten die worden verzorgd door mensen uit de lokale bevolking. ,,De tour hoef je niet 's ochtends om acht uur te starten. Als je wilt uitslapen dan boek je die om elf uur. Als je wilt fietsen in plaats van lopen dan kan dat. Of je kiest vlees in plaats van vis bij het diner."

Quote Begin 2016 zaten we op 300 reizigers per maand. Nu maken maandelijks meer dan 10.000 mensen gebruik van het platform Marijn Maas, oprichter en medeaandeelhouder van Withlocals

Strategiewijziging

Sinds de wijziging van strategie is het aantal boekingen in rap tempo verveelvoudigd. ,,Begin 2016 zaten we op 300 reizigers per maand. Nu maken maandelijks meer dan 10.000 mensen gebruik van het platform", illustreert Maas. Via het platform kunnen meer dan 1200 verschillende privétours worden geboekt, bij 900 locals van verschillend pluimage. ,,Fotografen en architecten die er een mooie bijverdienste aan hebben. We zien ook mensen die hun reguliere baan afbouwen om op deze manier hun passie voor hun omgeving of een bepaalde activiteit met anderen te kunnen delen."

Withlocals richt zich op de belangrijkste steden in Europa en Azië. Uitbreiding voorziet het in onder meer Tokio, Florence, Hong Kong, New York en Sydney. Onderzoek heeft volgens Maas uitgewezen dat gepersonaliseerd reizen kan uitgroeien tot een miljardenmarkt.

Amsterdamse investeringsmaatschappij

Bij de verdere groei wordt Withlocals geholpen door Inkef Capital dat een financieringsronde leidde die 3,5 miljoen euro opleverde. De Amsterdamse investeringsmaatschappij krijgt een 'substantieel minderheidsbelang' in het Eindhovense bedrijf. De meerderheid van de aandelen blijft in handen van de zes leden van het managementteam van Withlocals.