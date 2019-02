Wondertextiel uit Eindhoven maakt woestijn vruchtbaar

Morgenstond heeft goud in de mond. Dat geldt zeker in gebieden met watertekort, want de dauw in de ochtend is een royale waterbron. In haar geboorteland Portugal kent dr. Catarina Esteves van de Technische Universiteit in Eindhoven genoeg van dergelijke gebieden. Om dat vocht uit de lucht op te vangen heeft ze met haar faculteit Scheikundige technologie een speciaal textiel ontwikkeld. Het lijkt wel wondertextiel, dat in die ochtenduren drie keer zijn eigen gewicht aan water verzamelt. Als de temperatuur stijgt vloeit al dat water de normaal droge grond in om deze vruchtbaar te maken.