'Woningmarkt dreigt heel binnenkort vast te lopen'

Tech­no­lo­gie­be­drijf Demcon in Son komt met divisie onbemand

11:13 SON - Toeleverancier Demcon in Enschede, met een vestiging in Son, start met een divisie voor de ontwikkeling en productie van onbemande systemen. Het bedrijf zegt zich in deze jonge markt een plek te willen verwerven als het gaat om zelfsturende systemen voor verplaatsing, 'of het nu gaat om vliegen, rijden, kruipen of varen'.