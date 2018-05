Wordt betalen met je horloge of ring de toekomst?

Opinie Nieuwe initiatie­ven nodig op krappe arbeids­markt

10:16 Op 7 juni is het 25ste Vacaturecafé van MKB Eindhoven. Aanleiding voor een kritische blik op de arbeidsmarkt door Jan van den Hoff. Hij is ondernemer in de installatiebranche en voorzitter van MKB Eindhoven en van het Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek.