Xeltis in Eindhoven meldt succes met kunststof hartklep op congres in Abu Dhabi

Tijdens het congres in Abu Dhabi werden vrijdag de resultaten van twee klinische tests bekend gemaakt. De eerste test met twaalf jonge hartpatiënten in Europa en Azië is twee jaar geleden gestart. De tweede met zes patiënten is een jaar geleden in de Verenigde Staten gestart. Bij de eerste groep zijn lichte complicaties opgetreden, maar bij de tweede zijn ook die uitgebleven. Bij alle achttien patiënten is de werking van de ingebouwde hartklep van Xeltis zoals gepland.