Xycarb in Helmond ziet markt dalen en moet flexwerkers laten vertrekken

het bedrijf moet volgens topman Peter Spit mee bewegen met de markt. De vraag naar de producten, die worden gebruikt bij de productie van chips en leds, is vooral op de korte termijn lager. Dat heeft onder meer te maken met de verminderde vraag naar ledverlichting bij de auto-industrie. Maar ook de afremmende economie door handelsconflicten en Brexit dreiging zorgt er volgens Spit voor dat zijn fabriek minder produceert. Op langere termijn, vanaf eind volgend jaar, verwacht hij weer een groei.

Bedrijfsbrand

Xycarb, dat in 2015 werd getroffen door een bedrijfsbrand die twee werknemers het leven kostte, is onderdeel van het Duitse concern Schunk. Dat maakte vorig jaar een omzet van 1,2 miljard euro in koolborstels en andere onderdelen van koolstof. De Helmondse vestiging maakt van dit materiaal dragers voor silicium schijven waarop chips en leds worden gemaakt. Ze worden voorzien van een dun laagje silicium carbide, dat op diamant na het hardste materiaal op aarde is. De dragers zijn op 5 micrometer vormvast, ook in een oven van 1200 graden.

Volgens Spit hebben zijn klanten de afgelopen jaren veel geïnvesteerd omdat de groei bij zowel de chipindustrie als de led industrie zo groot was. „Dat is eigenlijk een beetje doorgeschoten, toen het eind vorig jaar allemaal minder werd. De voorraden liepen daardoor op en de prijzen kwamen onder druk te staan. Dat laatste was nodig om de vaart te houden in de overstap van gewone gloeilampen naar ledlampen. Niettemin zien we vooral vanuit de led-industrie de vraag naar onze producten afnemen, wat ingrijpen nodig maakt.” In dragers voor de led markt is Xycarb wereldwijd marktleider.

Met markt mee ademen

Volgens Spit is voor dit soort situaties de flexibele schil nodig. „We moeten met de markt kunnen mee ademen. Dat is de reden waarom we iets meer dan 20 procent van onze 270 personeelsleden met een flexibel contract hebben aangenomen. Daarvan laten we nu een deel gaan, specifiek voor de productie.”