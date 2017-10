Yes! Vette taks op frikandel

Belasting op consumptie is namelijk gewoon slimmer dan het belasten van arbeid. En niet alleen omdat economische modellen aantonen dat lagere belastingen op arbeid meer werkgelegenheid opleveren. Nog belangrijker: we consumeren ons suf en dat is een drama voor het milieu. En dus vind ik het niet verkeerd als Den Haag via belastingen werken stimuleert en onze tomeloze koopdrang probeert in te dammen.



Ik zou liever zien dat het hoge btw-tarief van 21 procent omhooggaat. Hup, een kwart taks bovenop kleding, speelgoed en prullaria voor in huis. Maar daar durft het nieuwe kabinet niet aan. Waarschijnlijk omdat dat hoge btw-tarief vergeleken met de tarieven in andere Europese landen al best hoog is. Ik troost me daarom met de gedachte dat ook onder het lage tarief ook best wat troep valt.