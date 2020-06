Ylona: ‘We gingen vaak shoppen op Guam, een eiland op vier uur vliegen van de Filipijnen’

Oproep aan Rutte: Wees coulant naar Antillen

28 juni Nederland moet de kille boekhoudersmentaliteit loslaten en zijn hart meer laten spreken in de tweede ronde van de coronasteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS). Dat stelt een groep bekende Nederlanders in een open brief aan minister-president Mark Rutte.