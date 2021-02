YoungConsult uit Eindhoven weerstaat coronatijd

Vijf jaar geleden, met de coronacrisis ver in de toekomst, begonnen Faisal Ramsaransing en Siar Rahimi met hun onderneming. Met persoonlijke begeleiding helpen zij mensen die net hun hbo-opleiding afgerond hebben een baan te vinden.

Aan het einde van 2019 voorspelde het bedrijf een sterke groei voor 2020. ,,De groei hebben we zeker gezien, maar hij was natuurlijk groter geweest als corona nooit gebeurd was. Als alles weer opengaat, kunnen we deze groei doortrekken”, zegt Ramsaransing.

Norm

Toen de coronacrisis begin afgelopen jaar roet in het eten gooide en thuiswerken de norm werd, moest het tweetal gaan nadenken over een andere aanpak. ,,We moesten creatief zijn over hoe we als ondernemers konden doorgaan op een andere manier”, zegt Ramsaransing. ,,We hebben onze processen anders ingericht en er gebeurt nu veel online.”

Het is niet alleen een lastige tijd voor werkzoekenden. Volgens Ramsaransing vinden bedrijven het momenteel ook lastig om mensen te vinden. Het duo merkt dat de industrie in deze tijden behoefte heeft aan hun diensten. ,,Nederland vergrijst, maar het is van belang dat we jonge mensen aannemen zodat de kennis niet verloren gaat.”

Baan

Eén van die jonge mensen is Iris van Doren (26) uit Den Bosch. Toen ze midden in de coronacrisis afstudeerde, viel het voor haar en veel anderen niet mee om een baan te vinden. ,,Ik had al op dertig functies gesolliciteerd, maar helaas zonder resultaat.” Zij besloot zich net als Niek van Bussel (27) uit Asten aan te sluiten bij YoungConsult. ,,Ze kijken naar wat ik leuk vind en wat ik wil bereiken in mijn carrière”, vertelt hij. Momenteel hebben beiden een baan gevonden via de begeleiding van het bedrijf.

Rahimi dankt het succes van zijn bedrijf niet aan corona. ,,We hebben dit voornamelijk gerealiseerd door hard te werken en creatief om te gaan met de dingen die we wél kunnen doen. Corona is iets dat ons allemaal overkomt en we moeten ons erdoorheen vechten.”

Zo is het bijvoorbeeld zwaar in de toerismebranche, maar zijn er genoeg opties bij groothandels waar ze meertalige mensen nodig hebben. ,,Op die manier kunnen we beschikbare krachten alsnog inzetten, al is het niet de functie waar de werkzoekende in eerste instantie aan dacht”, zegt Rahimi. ,,Als er een deur dichtgaat, gaat er ergens anders een raam open.”