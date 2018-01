Youp van 't Hek en Jochem Myjer investeren in blockchain

In november werd al bekend dat Hekwerk, het theaterimpresariaat van Youp van ’t Hek en Jochem Myjer, betrokken is bij een experiment met een nieuwe verkoopmethode voor tickets. Het Amsterdamse bedrijf Guts Tickets ontwikkelde tickets die via blockchain gekoppeld zijn aan een telefoonnummer. Deze techniek voorkomt dat tickethandelaren kunnen frauderen met entreekaarten, zo schrijft De Ondernemer.



Youp van t Hek en Jochem Myjer spreken zich al jaren openbaar en via social media uit tegen de illegale tickethandel. Zo schoven ze aan bij Mathijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. In 2013 werkten ze mee aan het tv-programma Rambam, waarin een verslaggever undercover ging in de wereld van schimmige ticketverkopers. Volgens Quote bezitten de cabaretiers sinds enige tijd beide één procent van de aandelen van Guts.



De app van Guts maakt op de achtergrond gebruik van het op blockchain gebaseerde protocol GETS en de een eigen cryptomunt ERC-20. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen in het afgelopen jaar via de smart-ticketing-app meer dan 10.000 tickets verkocht voor bijna 50 evenementen, waaronder 4 shows voor de komiek Jochem Myjer. ,,We hebben meerdere deals met strategische partners gesloten en zullen naar verwachting in 2019 meer dan 1 miljoen tickets verkopen”, meldt het IT-bedrijf.