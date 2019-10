Zakelijke verhuurder Place for Bizz groeit verder in Eindhoven

Kledinggi­gant H&M gaat kleding verhuren in Zweden

17:59 Kledinggigant H&M begint een opvallende proef in het Zweedse Stockholm: vanaf eind november kunnen vaste klanten kledingstukken huren. Of de H&M-fans staan te springen is de vraag: de huur van een item is ongeveer 32 euro voor één week. ,,Dit doet H&M alleen voor zijn imago”, zegt retaildeskundige Cor Molenaar.