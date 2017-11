Zakenbank UBS zoekt andere bieder op NXP in Eindhoven

Elliott is ontevreden over het bod van 110 dollar per aandeel NXP (in totaal circa 43 miljard euro) dat chipleverancier Qualcomm in oktober vorig jaar overeenkwam met het bestuur van de Eindhovense chipfabrikant. Daarbij heeft Elliott het gros van de aandeelhouders meegekregen, gezien het feit dat nog maar minder dan vijf procent van de aandelen voor overname is aangeboden. Terwijl Qualcomm minimaal 80 procent moet hebben om de overname te effectueren. De koers van NXP, die is genoteerd op de Nasdaq in New York, is opgelopen tot circa 117,50 dollar.