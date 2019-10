ZBG en Breevast in Eindhoven verkopen project in Frankfurt

De bedrijven van de in Geldrop geboren Frank Zweegers, met vestigingen in Amsterdam en Eindhoven, verkochten het Duitse vastgoed omdat ze hun focus hebben verlegd naar andere geografische gebieden. Breevast is actief als vastgoedontwikkelaar en - belegger in Nederland, België, Luxemburg en de Verenigde Staten.

ZBG kocht het complex in de Frankfurtse binnenstad in 2003. Jarenlang deed het dienst als kantoorgebouw. ZBG en Breevast voorzagen dat de omgeving zich zich langzaam zou ontwikkelen tot woonwijk. Na een 'lang en intensief proces’ met de gemeente kon een woonbestemming voor het kantoorcomplex worden gerealiseerd. ,,In de vastgoedwereld is te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van woningen in binnensteden. We zien dit project als een uitstekend voorbeeld van de strategie van Breevast om te helpen meer woonruimte in steden te realiseren", stelt directeur Henk Brouwer van Breevast.