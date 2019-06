Zeeman zoekt de zon op: 60 nieuwe winkels in Spanje

De afgelopen vijf jaar zijn er meer dan dertig winkels gesloten in voornamelijk kleinere plaatsen. Hoeveel filialen er nog meer sluiten, kan Zeeman-baas Erik-Jan Mares niet zeggen. ,,Dat weten we nog niet, maar dit proces is zeker nog niet ten einde. We moeten realistisch zijn, klanten zijn nu eenmaal anders gaan winkelen, dus we investeren in grotere winkels en in online. Bij sluiting van fysieke winkels doen we het wel netjes. We gaan pas tot sluiting over als het huurcontract is afgelopen.’’



Volgens Mares is tot nu toe niemand zijn baan kwijtgeraakt en de verwachting is dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Nederland telt op dit moment ruim vijfhonderd Zeeman-filialen. ,,Zeeman is een gezond bedrijf. In eigen land en ook in Duitsland hebben we het lastig met onze winkels, maar in Zuid-Europa groeien we juist als kool. In Frankrijk en zeker in Spanje zijn we ontzettend populair.’’