Zelf klanten kweken bij Sioux Eindhoven

,,Die waren rijp voor deze stap en de opbrengst, inclusief de winst, investeren we in nieuwe bedrijven. Wij zitten heel dicht op wat er in de regio aan hightech de kop opsteekt. Als daarvan de werking is bewezen maar nog niet doorontwikkeld, kan het interessant zijn voor ons. Dan investeren wij erin en we hebben daarbij een lange adem. We gebruiken onze kennis van soft- en hardware en ook over de hightech wereldmarkten om de ontwikkeling te versterken."

Breed productiebedrijf

De Geus legt uit dat Sioux nieuwe technologie soms inlijft in de organisatie en er soms een apart bedrijf van maakt. ,,Wij zijn zelf inmiddels een breed productiebedrijf. Bekend vanwege onze software, maar ook als leverancier van hardware met onze productiebedrijven in Nederweert en Eindhoven. We leveren aan de grote hightech bedrijven zoals ASML en FEI en kleinere producenten van eindproducten. Vorig jaar hadden we met 600 mensen een omzet van 60 miljoen euro en we groeien snel. Binnenkort maken we de overname van een bedrijf in Zuid-Duitsland bekend, waarmee we een heel interessante markt openen."

Als een nieuw initiatief gericht is op eindproducten, dan kiest De Geus ervoor om deze met Sioux Tech Fund onder te brengen in een apart bedrijf. ,,Daaraan leveren wij dan onze kennis, wij produceren de onderdelen en verzorgen de assemblage. Als ze dan net als Liteq, Phenom en eerder Fleetlogic rijp zijn voor verkoop kunnen we die stap zetten. We blijven dan wel leverancier. Dat leg je bij de verkoop vast, maar de keuze voor ons moet vanzelfsprekend zijn vanwege ons technische niveau. Zo creëren we met deze nieuwe bedrijven dus onze eigen klanten."

Sioux heeft wat dat betreft nog meer ijzers in het vuur, zegt De Geus. Om te beginnen Mutracx, dat machines maakt die met printtechnieken geleidende spoortjes op printplaten aanbrengen. ,,Dat hebben we vanuit een faillissement succesvol doorgestart. We hadden al klanten in de Verenigde Staten en Azië en benaderen nu ook fabrikanten van dat soort printplaten in China. Mede daarvoor richten we als Sioux een verkoopkantoor in China op."

Verder noemt De Geus Solaytec, dat machines bouwt die met TNO technologie een atoomdik laagje aluminiumoxide aanbrengen op zonnecellen. ,,Dat bedrijf draait heel goed en heeft al 25 machines weggezet."

Ook Vexar, dat lopende banden bouwt waarmee producten op de micron precies kunnen worden verplaatst, dicht De Geus goede kansen toe. ,,Dat is een hele mooie ontwikkeling bij onze dochter Sioux-CCM in Nuenen. En daarvan hebben we er nog een stuk of twee, drie."

Normaal

De Geus zegt dat Sioux Tech Fund de financiering van al die initiatieven niet in zijn eentje op zich neemt. ,,Je moet weten dat investeringen van 20, 30 of 40 miljoen in een bedrijf voordat de eerste producten worden verkocht, heel normaal zijn. Wij willen daar een flink stuk risicogeld instoppen. Maar dat kan alleen als dat wordt aangevuld door bijvoorbeeld het Europees Investeringsfonds. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is voor ons onmisbaar, net als de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Maar met vereende krachten lukt het om mooie bedrijven met veel werkgelegenheid tot een succes te brengen."

Volledig scherm De Phenom XL elektronenmicroscoop. © Phenom

Phenom

De Phenom elektronenmicroscoop ontstond na de economische crisis in 2003. FEI, NTS Group, Van Berlo Studio's en Sioux namen de roep tot samenwerking letterlijk en ontwikkelden de nieuwe microscoop. Deze vulde het gat tussen lichtmicroscopen die tot 1000 keer vergroten en de FEI elektronenmicroscopen die 100.000 keer vergroten. Het werd een eenvoudig te bedienen tafelmicroscoop die 20.000 keer vergroot. In industrie, mijnbouw en laboratoria bleek het een gat in de markt. Nadat het grote Amerikaanse Thermo Fisher Scientific FEI vorig jaar al overnam, besloot het begin deze maand ook Phenom World over te nemen van onder meer NTS en Sioux. Thermo Fisher is grootleverancier van laboratoria over de hele wereld. Verwacht wordt dan ook dat de vraag naar de Phenom nog zal groeien. De productie blijft in de regio en biedt behalve aan de ruim vijftig eigen personeelsleden nog naar schatting aan 150 mensen werk bij toeleveranciers.

Volledig scherm De Liteq Flexpack. © Liteq

Liteq

Omdat chips steeds meer en kleinere contactpunten bevatten, kunnen ze niet meer eenvoudig op een printplaat worden gezet. In de nieuwste elektronica worden chips in een pakketje samen met een groot aantal andere zeer kleine componenten gebracht. De ingenieurs van Sioux-dochter CCM in Nuenen ontwierpen een lithografiemachine die de complexe verbindingen tussen die componenten legt. In de productieruimte van Sioux op Esp werd deze kennis omgezet in een werkende machine en werden de eerste klanten geworven.